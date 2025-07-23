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В ОБСЕ/БДИПЧ ожидают согласия «Мечты» на начало мониторинга судебных процессов
23.07.2025 19:34
В ОБСЕ/БДИПЧ подтвердили телекомпании Formula, что всё ещё ожидают согласия «Грузинской мечты» на начало мониторинга судебных процессов. ОБСЕ/БДИПЧ обратилось к правительству с инициативой запуска этого механизма в начале года, но пока не получило ответа.
«Мониторинг судебных процессов является важным инструментом для обеспечения надёжной и объективной оценки соблюдения права на справедливое судебное разбирательство. Однако осуществление такого мониторинга требует согласия и сотрудничества всех соответствующих национальных органов власти в соответствии с методологией БДИПЧ.
Мы продолжаем взаимодействовать с делегацией Грузии в ОБСЕ, чтобы подтвердить необходимое сотрудничество и предоставить эту и другую необходимую помощь. БДИПЧ готово проводить мониторинг судебных процессов в Грузии в соответствии с нашей устоявшейся методологией мониторинга, и эта готовность была выражена грузинским властям с января 2025 года.
Мы продолжаем оказывать содействие Грузии и всем государствам в регионе ОБСЕ в выполнении их обязательств в рамках ОБСЕ в области демократии и верховенства права», — говорится в ответе пресс-секретаря ОБСЕ/БДИПЧ Кати Андруш.
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