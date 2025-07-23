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Кавелашвили предложил амнистию заключённым лидерам партий с условием их согласия на участие в выборах
23.07.2025 23:42
Президент Грузии Михаил Кавелашвили в эфире программы »Ночная хроника» рассказал, почему он предложил заключённым лидерам политических партий воспользоваться инструментом помилования. Условие — письменное согласие на участие в предстоящих выборах органов местного самоуправления.
По его словам, цель предложения — дать партиям возможность полноценно подготовиться к выборам:
«К сожалению, мой предшественник использовал этот институт для дискредитации и усиления поляризации, нарушив Конституцию. С первого дня моего избрания я заявил, что верну институт президента в рамки Конституции — и мне это удалось. Самое главное — это государственный подход, уважение к государству. Когда ты глава государства, ты должен быть примером: гарантом Конституции, а не её нарушителем».
Кавелашвили отметил, что его предложение касается лидеров партий, которые, несмотря на заключение, планируют участвовать в выборах:
«Они по справедливости оказались за решёткой — они нарушили закон. Но я использую своё конституционное право и предлагаю им шанс. Пусть они докажут своему электорату, что достойны победы на выборах. Главное, чтобы у них не было препятствий для участия в избирательном процессе».
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