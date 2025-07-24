Каладзе заявил о намерении вновь баллотироваться на пост мэра Тбилиси

24.07.2025 11:47





Не хочу говорить об этих людях, с моей стороны будет неудобно, я действующий мэр города, я намерен приять участие в выборах, - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, отвечая на вопрос, кого он ожидает увидеть в качестве конкурентов на выборах самоуправления.



По словам Кахи Каладзе, официальное выдвижение кандидатов планируется в ближайшее время, и откроется избирательная кампания.



«В ближайшем будущем у нас будет уже официальное выдвижение. После этого мы также назовем мажоритарных кандидатов как в столице, так и по всей стране. Мы уже начали подготовку, приступили к работе и очень скоро откроем уже избирательную кампанию, которая перейдет в активную фазу.



Что касается конкурентов, еще раз повторю, не люблю говорить. Я говорю людям о тех вызовах, проблемах, которые актуальны и волнуют жителей Тбилиси», - отметил Каладзе.



Он также сказал о рейтингах.



«Что касается рейтингов, то здесь я еще раз обещаю, могу сказать что «Грузинская мечта» - это сила, которая во всех муниципалитетах, во всех округах, как на уровне сакребуло, так и в плане мэров добьется стопроцентной победы», - заявил Каха Каладзе, заявление которого распространяет «Имеди».





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