Кобахидзе назвал аресты протестующих превентивной мерой

24.07.2025 11:56





Аресты нескольких десятков участников массовых протестов в Тбилиси в конце 2024 года были необходимы в целях предотвращения дальнейших беспорядков. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, подчеркнув, что речь идет не о репрессиях, а о защите правопорядка.



«Неприятно задержание любого человека, а тем более молодого человека. С этим мы все соглашаемся однозначно… Но государство не может все время находиться в пассивном режиме и должно реагировать на совершаемые преступления», – заявил глава правительства в интервью Аджарскому телевидению ОВГ.



«Репрессии в нашей стране никому не нужны, но для превенции было очень важно, чтобы правосудие свершилось.»



По его словам, опыт протестов 2023 и весны 2024 годов, когда «были предприняты попытки устроить революцию», показал, что мягкая реакция со стороны государства приводит к «ощущению безнаказанности». Это, по мнению Кобахидзе, стало причиной эскалации событий в ноябре-декабре 2024 года.



«Когда люди видят, что можно сжечь город, поджечь парламент, обматерить, закидать камнями и плюнуть полицию, а последствий получить ноль, это, конечно же, поощряет насилие», – отметил он.



Согласно Кобахидзе, в «превентивных целях» задержали около 30 человек, что, по его подсчетам, составляет всего 3% от общего числа участников уличных столкновений. Премьер считает, что «это демонстрирует высокий стандарт следствия».



Массовые протесты вспыхнули в Грузии в конце ноября 2024 года после того, как правительство «Грузинской мечты», сформированное в результате спорных выборов, объявило о приостановке переговоров о вступлении в ЕС. Акции сопровождались столкновениями с полицией. Десятки участников арестовали по обвинениям в насилии, повреждении имущества и других преступлениях.



По данным правозащитников, в настоящее время в тюрьмах остаются более 50 критиков властей, задержанных на фоне протестов за два последних года. Их сторонники требуют освобождения и называют их политзаключенными. Аналогичные призывы звучат со стороны Евросоюза. В «Грузинской мечте» реагируют на них крайне негативно, расценивая как «оправдание насилия».



Источник: Новости - Грузия

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