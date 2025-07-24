Партия «Анна Долидзе - Для народа» отказалась от участия в выборах местного самоуправления

24.07.2025 12:47





Партия «Анна Долидзе - Для народа» не будет участвовать в выборах местного самоуправления 4 октября.



Об этом лидер партии Анна Долидзе заявила на брифинге.



Анна Долидзе назвала местные выборы жертвоприношением и заявила, что участие в них неоправданно.



«Мы не дадим возможности «Грузинской мечте» создать на международной арене разговоры, что выборы проведены нормально», - заявила Долидзе.



При этом, по ее словам, партия не присоединяется к бойкоту выборов, отметив, что тратить ресурсы на то, чтобы «ходить по селам и призывать людей чего-то не делать, неправильно».



«Мы приложим усилия для того, чтобы сохранялся безвизовый режим, а санкции применялись к коррумпированным и опьяненным властью людям», - сказала Долидзе.





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