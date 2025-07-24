Ираклий Кобахидзе встретился с послом Израиля

24.07.2025 12:53





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Израиля Хадас Мейтцад, которая завершает дипломатическую миссию в Грузии.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, прощальная встреча ещё раз подчеркнула многовековые связи и особую дружбу между Грузией и Израилем.



«Премьер-министр поблагодарил посла за вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.



По информации ведомства, на встрече также обсуждались последние события на Ближнем Востоке и была подчеркнута важность дипломатических усилий для обеспечения прочного мира и стабильности.







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