TI: деловой партнер двоюродного брата Иванишвили получил 56 миллионов лари из госбюджета

24.07.2025 13:36





По данным Transparency International Georgia (TI), в 2014–2024 годах компании Вахтанга Каричашвили, двоюродного брата основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и делового партнера Учи Мамацашвили, получили 56 миллионов лари из государственных сельскохозяйственных программ. В то же время компании Каричашвили и их директора пожертвовали 783 тысячи лари «Грузинской мечте».



По данным НПО, 8 компаний Вахтанга Каричашвили получили сельскохозяйственные субсидии. Из общей суммы в 56 миллионов лари 25 миллионов лари были получены только в 2024 году. Наибольшую сумму – 10,8 миллиона лари, получила компания Bolero & Company, из них 4,3 млн лари были получены в 2024 году. Согласно финансовому отчету Bolero & Company чистая прибыль компании в 2023 году составила 10,2 млн лари.



TI сообщает, что в 2024 году в рамках сельскохозяйственных программ было выделено в общей сложности 196 млн лари в виде субсидий, и 13% этой суммы получили компании Вахтанга Каричашвили. Все эти средства были выданы в рамках проекта льготного агрокредитования.



«28 января 2025 года Вахтанг Каричашвили совместно с несколькими лицами основал «Грузинско-российскую бизнес-ассоциацию». Вместе с Учей Мамацашвили он владеет ООО Melikishvili Inn, которое открыло гостиницу «Афиша» на проспекте Меликишвили 17 октября 2024 года. Ираклий Кобахидзе и Каха Каладзе присутствовали на её открытии. В ноябре 2023 года Вахтанг Каричашвили был включён в санкционный список правительства Украины за сотрудничество с Россией. У Вахтанга Каричашвили двойное гражданство: он гражданин Грузии и России.



Две компании Вахтанга Каричашвили, Bolero & Company и GVMT Group, входят в десятку крупнейших экспортёров вина из Грузии в Россию.



Вахтанг Каричашвили впервые пожертвовал 120 000 лари «Грузинской мечте» в 2016 году. Он сделал пожертвование от имени компании Bolero & Company. В 2018 году другая его компания – Milada International, пожертвовала партии 100 000 лари. Пять директоров его компаний жертвовали «Грузинской мечте» 563 000 лари в период с 2017 по 2025 год. Четверо из них, Ираклий Бекаури (60 000 лари), Давид Бочоришвили (40 000 лари), Кахабер Габешия (30 000 лари) и Георгий Болотаури (10 000 лари), пожертвовали деньги «Грузинской мечте» в 2025 году», — говорится в сообщении Transparency International Georgia.



Источник: SOVA

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