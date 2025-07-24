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Прокуратура переквалифицировала обвинение активисту Сабе Схвитаридзе


24.07.2025   13:39


Следственные органы переквалифицировали обвинения оппозиционному активисту Сабе Схвитаридзе с нападения на полицейского на более мягкую статью «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом сообщил сегодня его адвокат Ираклий Чомахашвили.

Схвитаридзе задержали 5 декабря 2024 года. Следствие утверждало, что во время протестной акции в центре Тбилиси он напал на сотрудника полиции Мириана Кавтарадзе и нанес ему два удара по голове предметом, похожим на дубинку, тем самым совершив «посягательство на здоровье сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей». За это преступление грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.

Защите удалось доказать, что активист не знал, что Кавтарадзе является сотрудником МВД. Тот не был одет в полицейскую форму, а Схвитаридзе принял его за «титушку».

«У нас были десятки свидетелей, часы видеозаписей. Мы отталкивались от того, что Саба Схвитаридзе не мог знать, что эти люди были сотрудниками полиции», — заявил адвокат.

Теперь активисту инкриминируют обвинения по части 1 статьи 120 УК Грузии. Максимальное наказание по ней – три года тюрьмы.

Теперь активисту грозит максимум три года тюрьмы по части 1 статьи 120 УК Грузии. Однако адвокат подчеркивает, что целью защиты остается полное оправдание Схвитаридзе.


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