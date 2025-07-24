|
|
|
Кавелашвили недоволен тем, что его называют «лошадью Иванишвили»
24.07.2025 14:00
Кавелашвили, избранный «Грузинской мечтой» шестым президентом Грузии, в эфире проправительственной телекомпании «Rustavi2» рассказал о своей успешной карьере и раскритиковал тех людей, которые упоминают его в уничижительном контексте.
Он коснулся этого вопроса, когда начал говорить о распространении дезинформации в СМИ и социальных сетях.
Он выразил недовольство тем, как его изображают в медиа и соцсетях — как «лошадь Иванишвили», «никчемного», «необразованного» человека, который оказался на посту благодаря покровительству и которому «ничего не поручают».
По его словам, подобная риторика — это часть кампании дезинформации, направленной на дискредитацию.
Он считает, что подобные характеристики оскорбляют не только его лично, но и игнорируют пройденный им сложный путь. А также он отметил, что если бы поверил в то что вокруг говорят, сам бы возненавидел такого президента.
[Этим разговором] мне представилась возможность объяснить, зачем нам нужны СМИ... чтобы я знал о тебе правду... Долг СМИ - говорить правду...» - сказал Кавелашвили и отметил, что эти люди «финансируются».
Он вспомнил, что родился в Болниси и в 12 лет «появился человек», который убедил его родителей перевезти его в Тбилиси для создания успешной спортивной карьеры:
«Это очень сложный путь [я прошел]. 17 лет я был профессиональным футболистом. Футбол. Тема образования есть во всех сферах. Без знаний, без развития, без барьеров и трудностей [нет]... Мы были тем поколением, которое первым [уехало]. Грузию не знали, и не только футболисты уехали, мы были послами этой страны, знакомили - кто мы, что представляем. Тогда нас называли русскими, и мы были раздражены, доказывали, что мы другая страна...
Очень сложный путь я прошел, но после футбола 10 лет я был в парламенте, был председателем комитета по спорту. Если бы спорт был предметом насмешек, то и комитета бы не было - роль и значение спорта настолько велики в самом Евросоюзе, что он опережает сельское хозяйство по доле в экономике в ряде стран...»
Он также отметил, что, если бы в его молодости были доступны современные возможности онлайн-образования, он обязательно воспользовался бы ими.
«Грузинская мечта» назвала кандидатуру Михеила Кавелашвили кандидатом на пост шестого президента страны 27 ноября 2024 года. Он был членом парламента Грузии с 2016 года.
Одна из главных критических замечаний в адрес Кавелашвили касалась его образования. У него нет высшего образования. Именно по этой причине в 2015 году Кавелашвили не смог баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна