Кавелашвили недоволен тем, что его называют «лошадью Иванишвили»

24.07.2025 14:00





Кавелашвили, избранный «Грузинской мечтой» шестым президентом Грузии, в эфире проправительственной телекомпании «Rustavi2» рассказал о своей успешной карьере и раскритиковал тех людей, которые упоминают его в уничижительном контексте.



Он коснулся этого вопроса, когда начал говорить о распространении дезинформации в СМИ и социальных сетях.



Он выразил недовольство тем, как его изображают в медиа и соцсетях — как «лошадь Иванишвили», «никчемного», «необразованного» человека, который оказался на посту благодаря покровительству и которому «ничего не поручают».

По его словам, подобная риторика — это часть кампании дезинформации, направленной на дискредитацию.

Он считает, что подобные характеристики оскорбляют не только его лично, но и игнорируют пройденный им сложный путь. А также он отметил, что если бы поверил в то что вокруг говорят, сам бы возненавидел такого президента.



[Этим разговором] мне представилась возможность объяснить, зачем нам нужны СМИ... чтобы я знал о тебе правду... Долг СМИ - говорить правду...» - сказал Кавелашвили и отметил, что эти люди «финансируются».



Он вспомнил, что родился в Болниси и в 12 лет «появился человек», который убедил его родителей перевезти его в Тбилиси для создания успешной спортивной карьеры:



«Это очень сложный путь [я прошел]. 17 лет я был профессиональным футболистом. Футбол. Тема образования есть во всех сферах. Без знаний, без развития, без барьеров и трудностей [нет]... Мы были тем поколением, которое первым [уехало]. Грузию не знали, и не только футболисты уехали, мы были послами этой страны, знакомили - кто мы, что представляем. Тогда нас называли русскими, и мы были раздражены, доказывали, что мы другая страна...



Очень сложный путь я прошел, но после футбола 10 лет я был в парламенте, был председателем комитета по спорту. Если бы спорт был предметом насмешек, то и комитета бы не было - роль и значение спорта настолько велики в самом Евросоюзе, что он опережает сельское хозяйство по доле в экономике в ряде стран...»



Он также отметил, что, если бы в его молодости были доступны современные возможности онлайн-образования, он обязательно воспользовался бы ими.



«Грузинская мечта» назвала кандидатуру Михеила Кавелашвили кандидатом на пост шестого президента страны 27 ноября 2024 года. Он был членом парламента Грузии с 2016 года.



Одна из главных критических замечаний в адрес Кавелашвили касалась его образования. У него нет высшего образования. Именно по этой причине в 2015 году Кавелашвили не смог баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии.





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