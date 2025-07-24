Каладзе считает, что посла ЕС «нужно выгнать из страны»

24.07.2025 17:01





Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе резко раскритиковал посла ЕС в Грузии Павла Герчински. Поводом стало заявление дипломата о необходимости реформ для сближения Грузии с Евросоюзом.



Герчински в интервью IPN заявил, что единственный путь преодоления текущего кризиса и возвращения Грузии на европейский путь — это прекращение репрессий, освобождение несправедливо задержанных, отмена репрессивного законодательства и обеспечение открытого диалога.



По заявлению Каладзе, если Герчински сделал подобное заявление, его «нужно выгнать из страны». Лидер "Грузинской мечты" назвал представителя 27 стран "вредителем и исполнителем поручений", а задержанных на проевропейских акциях - "преступниками".



На вопрос, видел ли он сам кадры, где протестующие применяют насилие, мэр Тбилиси ответил утвердительно:



«Да, конечно, я видел — как бросают коктейли Молотова, бьют дубинками, стреляют фейерверками полицейским прямо в лицо. Это очень тяжело наблюдать».



Каладзе также заявил, что смену власти в Грузии революционным путём хочет «западная бюрократия».





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