Вашадзе: Путь к победе лежит через настоящее единств

24.07.2025 17:42





То, что победит режим - это сильное объединение, которое покажет обществу, что существует реальная альтернатива - рекомендуется, чтобы ядром этого единства были 8 партий, не участвующих в т.н. выборах, и «Платформа сопротивления», - об этом говорится в письме находящегося в заключении лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, которое распространяется на его странице в Facebook.



«Сила «Грузинской мечты» - в нашей разрозненности и взаимных нападках. То, что победит режим - это сильное объединение, которое покажет обществу, что существует реальная альтернатива. Когда это объединение проявится на первом месте в опросах, процесс изменений ускорится, даже у колеблющихся, не решивших граждан появится больше мотивации отказать «Грузинской мечте», а западные партнеры также предпримут более действенные шаги.



Нам необходимо системное, паритетное объединение прозападных политических и общественных групп, где каждый сохраняет идентичность, но действует под единым названием, под общим брендом.



Объединение берёт на себя ответственность за вывод страны из кризиса и эффективное управление.



Рекомендуется, чтобы ядром этого единства были 8 партий, не участвующих в т.н. выборах, и «Платформа сопротивления».



Решения принимаются консенсусом, а при его отсутствии – большинством голосов. Решение обязательно для всех членов.



По особым вопросам возможна народная включенность – по аппликации, основанной на технологии блокчейна, где граждане Грузии участвуют напрямую.



Активная кампания, единый бренд и согласованные действия усилят нашу поддержку.



Путь к победе лежит через настоящее единство. Если мы сможем это, режим будет побежден, и страна вернётся к развитию, свободе и европейскому будущему», -отметил Георгий Вашадзе.





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