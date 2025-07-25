Глава Антикоррупционного бюро об институте осведомителей: это укрепит прозрачность в госсекторе

25.07.2025 12:51





Указанными поправками будут еще больше укреплены прозрачность и подотчетность в публичном секторе, - заявил глава Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили говоря о внедрении «института осведомителей» в госсекторе.



По его словам, согласно поправкам, которые вступят в силу с сентября текущего года, будет введен запрет на то, чтобы одно и то же должностное лицо работало в нескольких публичных секторах.



«Указанными поправками будут еще больше укреплены прозрачность и подотчетность в публичном секторе, в том числе и в органах местного самоуправления. Что самое главное, будут пресечены факты непотизма и фаворитизма. Будет введен полный запрет на то, чтобы одно и то же должностное лицо работало в нескольких публичных секторах. Соответственно, это очень важно как для устойчивости, так и для прозрачности, подотчетности. Указанные реформы будут проведены ровно в той форме, в которой она учреждена законодателем», - заявил Купрашвили.



Он также пояснил, что уличителем может стать любой гражданин Грузии.



«Главное, чтобы предоставленная им информация была изучена, и производилось своевременное реагирование на неё. Соответственно, если механизмы такого производства будут задействованы в публичном секторе, разумеется, это сделает решение любого публичного служащего еще более прозрачным. Поэтому, здесь нет никакой угрозы - напротив, публичные служащие очень хорошо понимают, насколько большое значение имеет перепроверка указанных фактов для того, чтобы в публичном секторе была пресечена любая слабость, которая может создать риск коррупции. Именно это является превенцией, чтобы опередить конкретное нарушение и преступление, чтобы указанная слабость была устранена», - пояснил Купрашвили.





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