Напавший на представителя Transparency International Звиада Коридзе оштрафован на 3000 лари

25.07.2025 12:55





Напавший на главу регионального отделения Transparency International (TI) Звиад Коридзе оштрафован на 3000 лари, сообщает TI. «Это решение – ещё один пример того, как режим защищает своих сторонников, склонных к насилию», заявляют в организации.



«В ночь с 14 на 15 января в холле отеля «Шератон» в Батуми группа представителей «Грузинской мечты» физически и словесно напала на Звиада Коридзе, руководителя регионального офиса Transparency International Georgia, известного журналиста и гражданского активиста. Несмотря на групповое насилие, обвинение было предъявлено только одному человеку, остальные нападавшие остались безнаказанными.



Прокуратура намеренно скрыла полную картину преступления и роль других участников. 24 июня 2025 года судья Виктор Метревели признал Гочу Самхарадзе виновным по статье 126 Уголовного кодекса и приговорил его к штрафу в размере всего 3000 лари», — пишет TI.



Напомним, 15 января 2025 года на Звиада Коридзе напал депутат парламента от «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе в гостинице Sheraton в Батуми. Коридзе заявил, что Самхарадзе ругался матом, угрожал, но в итоге в инцидент вмешалась служба безопасности.



Источник: SOVA

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