Посольство Великобритании: «Грузинская мечта» отошла от евроатлантического сотрудничества

25.07.2025 13:28





«В октябре 2019 года Грузия стала жертвой разрушительной кибератаки со стороны российской военной разведки. В феврале 2020 года Соединённое Королевство и его партнёры установили, что эти атаки были частью длительной враждебной кампании по дестабилизации. Соединённое Королевство ясно заявило, что данные кибератаки, осуществлённые ГРУ, были направлены на подрыв суверенитета Грузии, разжигание вражды и нанесение ущерба повседневной жизни грузинского народа», — говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.



Согласно заявлению, Соединённое Королевство и Грузия совместно работали над усилением киберустойчивости и публичным подтверждением факта этой атаки, однако правящая партия «Грузинская мечта» отошла от евроатлантического сотрудничества. Несмотря на это, угроза со стороны России сохраняется, в том числе в киберпространстве.



«Совместно с Евросоюзом, НАТО и широкой коалицией государств Соединённое Королевство осудило безответственные, разрушительные и дестабилизирующие гибридные действия России, направленные против Великобритании, Украины, союзников по НАТО и партнёров. В ответ на продолжающиеся враждебные действия со стороны России, Соединённое Королевство ввело санкции против четырёх организаций и 21 агента российской военной разведки за гибридную активность, нацеленную на подрыв Великобритании, Украины и глобальной безопасности.



В санкционный список попало и подразделение российского Главного разведывательного управления (ГРУ), которое в 2022 году осуществляло онлайн-разведку по Мариуполю с целью планирования ракетных ударов — в том числе удара, уничтожившего Мариупольский театр, в котором находились сотни мирных граждан, включая детей.



Также санкции введены в отношении трёх лидеров российской «Африканской инициативы». Это часть финансируемой Россией платформы FIMI («Манипуляции иностранной информацией и влияние»), которая использует офицеров российской разведки для проведения информационных операций в Западной Африке. «Африканская инициатива» пыталась дискредитировать жизненно важные глобальные медицинские программы в регионе путём распространения необоснованных теорий заговора с целью продвижения политической повестки Кремля.



Выявленная активность ещё раз подтверждает, что гибридные атаки — включая кибератаки и распространение дезинформации — являются инструментами российской кампании по дестабилизации Европы и жестокой, неоправданной войны против Украины.



В октябре 2019 года Грузия также стала жертвой разрушительной кибератаки со стороны российской военной разведки. В феврале 2020 года Соединённое Королевство и его партнёры установили, что эти атаки были частью длительной враждебной кампании по дестабилизации. Соединённое Королевство чётко заявило, что кибератаки, осуществлённые ГРУ, были направлены на подрыв суверенитета Грузии, разжигание розни и подрыв повседневной жизни граждан Грузии.



Соединённое Королевство твёрдо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Великобритания и Грузия совместно работали над укреплением киберустойчивости и публичным подтверждением кибератак. К сожалению, партия «Грузинская мечта» отошла от евроатлантического сотрудничества, однако угроза со стороны России сохраняется — в том числе в киберпространстве», — говорится в заявлении посольства Великобритании.





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