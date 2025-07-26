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Министр образования обсудил с азербайджанским коллегой вопросы укрепления сотрудничества


26.07.2025   12:43


Министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе провёл рабочую встречу с министром образования и науки Азербайджанской Республики Эмином Амурлаевым. Информацию распространяет Министерство образования, науки и молодёжи Грузии.

Министры обсудили текущие реформы на всех уровнях систем образования двух стран и обсудили меры по расширению сотрудничества.

По словам Гиви Миканадзе, грузинская сторона реализует ряд важных инициатив по поддержке азербайджанских школьников, студентов и преподавателей, включая программы по усилению преподавания языков в школах и увеличению финансирования студентов в вузах.

Участники встречи подчеркнули расширение партнёрства в направлении STEAM образования. Азербайджанская сторона выразила желание создать STEAM-центр в Грузии. В свою очередь, Гиви Миканадзе подтвердил коллеге готовность к сотрудничеству в этом направлении.

Было отмечено, что Грузию и Азербайджанскую Республику связывает давнее сотрудничество в сфере образования и науки, и это партнёрство будет ещё больше расширяться за счёт реализации масштабных совместных проектов на различных уровнях образования.

В ходе беседы обсуждалось восстановление рабочей группы, которая объединит представителей министерств Грузии и Азербайджанской Республики. Было отмечено, что группа начнёт активную работу по ряду вопросов с августа текущего года.

В завершение встречи Гиви Миканадзе пригласил азербайджанского коллегу в Грузию», — говорится в информации.


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