Я передала Дональду Трампу добрые пожелания от правительства Грузии - посол в США

26.07.2025 12:45





«Вместе с верительными грамотами я передала Дональду Трампу добрые пожелания от правительства Грузии, грузинского народа, премьер-министра и президента Грузии, а также важные посылы, которые у нас есть в адрес США», — заявила чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили.



По словам Талиашвили, встреча с Трампом прошла в очень тёплой и дружеской атмосфере.



«Сегодня был важный день в грузино-американских отношениях. Для меня было честью вручить верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. Я также передала ему добрые пожелания от правительства Грузии, грузинского народа, премьер-министра и президента, их поздравления, а также те важные послания, которые у нас есть к США. Это означает, что правительство Грузии готово открыть новую страницу в наших отношениях, чтобы они строились на взаимной выгоде, чтобы наше партнёрство стало крепким, и ещё больше укрепились межчеловеческие связи, которые существуют на данном этапе.



Хочу отметить, что встреча прошла в очень тёплой и дружеской атмосфере. На встрече присутствовал государственный секретарь Марко Рубио. Я хочу поблагодарить администрацию США за то, что эта важная церемония в отношении Грузии стала возможной в кратчайшие сроки. Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы получили большую поддержку, чтобы все процедуры были проведены как можно быстрее и оперативнее.



Отмечу также, что вчера у меня состоялась очень интересная и важная встреча с руководителем Государственного протокола США, послом Моникой Краули. Эта встреча также прошла в очень дружеской атмосфере.



В ходе этих встреч у нас была возможность обсудить укрепление грузино-американских отношений, а также тот план действий, который будет разработан и станет руководством для того, чтобы наши будущие планы и сотрудничество были сильными и устойчивыми», — заявила Тамар Талиашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





