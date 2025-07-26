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Я передала Дональду Трампу добрые пожелания от правительства Грузии - посол в США


26.07.2025   12:45


«Вместе с верительными грамотами я передала Дональду Трампу добрые пожелания от правительства Грузии, грузинского народа, премьер-министра и президента Грузии, а также важные посылы, которые у нас есть в адрес США», — заявила чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили.

По словам Талиашвили, встреча с Трампом прошла в очень тёплой и дружеской атмосфере.

«Сегодня был важный день в грузино-американских отношениях. Для меня было честью вручить верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. Я также передала ему добрые пожелания от правительства Грузии, грузинского народа, премьер-министра и президента, их поздравления, а также те важные послания, которые у нас есть к США. Это означает, что правительство Грузии готово открыть новую страницу в наших отношениях, чтобы они строились на взаимной выгоде, чтобы наше партнёрство стало крепким, и ещё больше укрепились межчеловеческие связи, которые существуют на данном этапе.

Хочу отметить, что встреча прошла в очень тёплой и дружеской атмосфере. На встрече присутствовал государственный секретарь Марко Рубио. Я хочу поблагодарить администрацию США за то, что эта важная церемония в отношении Грузии стала возможной в кратчайшие сроки. Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы получили большую поддержку, чтобы все процедуры были проведены как можно быстрее и оперативнее.

Отмечу также, что вчера у меня состоялась очень интересная и важная встреча с руководителем Государственного протокола США, послом Моникой Краули. Эта встреча также прошла в очень дружеской атмосфере.

В ходе этих встреч у нас была возможность обсудить укрепление грузино-американских отношений, а также тот план действий, который будет разработан и станет руководством для того, чтобы наши будущие планы и сотрудничество были сильными и устойчивыми», — заявила Тамар Талиашвили.


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