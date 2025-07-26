МИД Швеции осудил распространение дезинформации против посла ЕС в Грузии

26.07.2025 19:02





МИД Швеции отреагировал на заявление пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ануара Эль-Ануни, заявив, что Стокгольм осуждает распространение дезинформации против ЕС и посла ЕС в Грузии.







«Мы осуждаем дезинформацию Грузии в отношении Евросоюза и его посла в Тбилиси», — говорится в заявлении на Х.



Ранее сам Эль-Ануни написал, что «ЕС решительно отвергает и осуждает дезинформацию и беспочвенные обвинения грузинских властей относительно роли ЕС в Грузии».



В ответ на это спикер парламента Грузии пишет, что «пока Министерство иностранных дел Швеции не осудит призыв члена своего правительства Эрика Оттосона, прозвучавший 11 ноября 2024 года, к свержению правительства Грузии, до этого момента осуждение чего-либо со стороны Министерства иностранных дел Швеции в Грузии является неискренним и легкомысленным».



Напомним, Брюссель распространил заявление пресс-спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ануара Эль-Ануни, в котором подчеркивается, что «Европейский союз решительно отвергает и осуждает дезинформацию и необоснованные обвинения грузинских властей в отношении роли ЕС в Грузии». Также говорится о подрыве отношений между ЕС и Грузией «с помощью теорий заговора в российском стиле и разжигающих рознь нарративов на руку лишь тем, кто выступает против демократического и европейского пути Грузии».



Кроме того, отмечается, что ЕС решительно осуждает личные нападки на посла ЕС в Грузии Павла Герчинского и что посол играет жизненно важную роль в развитии отношений между Брюсселем и Тбилиси, пользуется полным доверием и поддержкой ЕС.



Брюссель призвал всех политиков Грузии воздерживаться от распространения дезинформации, избегать подстрекательства к личным нападкам и работать над созданием европейского будущего для своего населения.



В Евросоюзе подчеркнули, что являются последовательным и надежным партнером Грузии, подтверждают свою непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии, а также солидарность с грузинским народом.



Брюссель подтвердил свою готовность продолжать поддерживать народ Грузии на их пути к европейскому будущему.



В ответ спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Брюссель в навешивании ярлыка «российский» в отношении власти Грузии.





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