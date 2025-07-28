Папуашвили: Поддержка «Грузинской мечты» ещё больше возросла после исторических результатов парламентских выборов

28.07.2025 11:01





«Поддержка «Грузинской мечты» ещё больше возросла после исторических результатов парламентских выборов», — написал в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с опросом «Gorbi».



«63% избирателей доверяют выборам, а 56,2% поддерживают «Грузинскую мечту».



Это ответ грузинского народа тем, кто предпочитает служение стране — рабству у иностранцев, национальные интересы — размахиванию чужим флагом, любовь — ненависти и насилию.



Грузинский народ хочет мира, а не войны, развития, а не разрушения, объединения страны, а не распрей, действий в национальных интересах, а не быть чьей-то марионеткой в истерии обезумевшего мира», — написал в соцсети Шалва Папуашвили.



«Gorbi» считается приближенной к «Грузинской мечте» организацией с соответствующим доверием к ней.





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