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Папуашвили: Поддержка «Грузинской мечты» ещё больше возросла после исторических результатов парламентских выборов
28.07.2025 11:01
«Поддержка «Грузинской мечты» ещё больше возросла после исторических результатов парламентских выборов», — написал в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с опросом «Gorbi».
«63% избирателей доверяют выборам, а 56,2% поддерживают «Грузинскую мечту».
Это ответ грузинского народа тем, кто предпочитает служение стране — рабству у иностранцев, национальные интересы — размахиванию чужим флагом, любовь — ненависти и насилию.
Грузинский народ хочет мира, а не войны, развития, а не разрушения, объединения страны, а не распрей, действий в национальных интересах, а не быть чьей-то марионеткой в истерии обезумевшего мира», — написал в соцсети Шалва Папуашвили.
«Gorbi» считается приближенной к «Грузинской мечте» организацией с соответствующим доверием к ней.
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