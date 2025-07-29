Суд отправил в предварительное заключения проходящих по делу о растрате в Минобороны

29.07.2025 12:49





Бывший заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава, бывший начальник отдела закупок того же министерства Владимир Гудушаури и зять экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе Васил Мхеидзе были приговорены к тюремному заключению в качестве меры пресечения, по делу о незаконной растрате. Решение вынес судья Тбилисского городского суда Ираклий Хускивадзе.



По его словам, имелись основания для применения меры пресечения в виде тюремного заключения, учитывая характер совершенного деяния и причиненный государству ущерб. По словам прокурора, задержанные неоднократно пересекали государственную границу и, опасаясь ожидаемого наказания, предусмотренного законом, предусматривающим от 7 до 11 лет лишения свободы, могут скрыться.



Предварительное слушание по делу состоится 17 сентября.



Напомним, Гудушаури и Георгий Хаиндрава обвиняются в совершении группового хищения в особо крупном размере, а Васил Мхеидзе – в пособничестве и подстрекательстве к хищению.



Согласно обвинительному заключению, заместитель Джуаншера Бурчуладзе Георгий Хаиндрава и тогдашний начальник Департамента закупок Министерства обороны Владимир Гудушаури при содействии зятя Бурчуладзе — Васила Мхеидзе умышленно создали неконкурентную среду при закупке Министерством магнитно-резонансного томографа для военного госпиталя, в результате чего, путём заключения нереальных сделок, реальная стоимость аппарата увеличилась, в результате чего обвиняемые присвоили 1 333 728 лари, принадлежащих Министерству обороны Грузии.



Источник: СОВА

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