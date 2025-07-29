На грузино-российской границе появится место временного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства

29.07.2025 15:14





Пограничная полиция планирует строительные работы на контрольно-пропускном пункте Дариали. Проект рассчитан на временное размещение иностранных граждан и лиц без гражданства, которые въезжают в Грузию с просьбой о международной защите, сообщает Bm.ge.



Закупка работ планируется в упрощённой форме (без тендера), а предполагаемая стоимость проекта составляет GEL 299 990. Исполнителем работ станет компания Barsona 21.



0% доли в компании принадлежит Беке Барсонидзе, остальные 50% — Тамте Джанелидзе. Согласно имеющимся данным, компания, зарегистрированная в 2021 году, ранее не участвовала ни в одной госзакупке. При этом, как указано, совладелица компании Тамта Джанелидзе жертвовала ₾5 000 партии "Грузинская мечта" на предвыборную кампанию в 2021 году.



Согласно документации, основанием для закупки стали требования закона «О международной защите», принятого в июне 2025 года. Закон вступает в силу с 1 октября 2025 года и предусматривает новые обязательства для государства.



Согласно новому закону, иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет право подать прошение о международной защите прямо на границе или в транзитной зоне. Заявление будет рассматриваться без допуска лица на территорию Грузии (пока оно находится в так называемой «зелёной зоне»). Это, в свою очередь, требует наличия специального пространства для временного размещения.



В пояснительной записке МВД указывает, что в последние месяцы на пункте Дариали участились случаи, когда лица из РФ пытаются пересечь границу с недействительными документами. Часто они заявляют, что являются гражданами Украины и отбывали наказание в российских тюрьмах.



По данным МВД, такие случаи нередко происходят в рамках так называемой «депортации», осуществляемой российской стороной. В этом контексте министерство считает срочным создание необходимой инфраструктуры на пункте Дариали с учётом интересов госбезопасности.



В документе подчёркивается, что завершение проекта по стандартным государственным закупочным процедурам до вступления закона в силу, то есть до 1 октября 2025 года — невозможно. Поэтому МВД обращается к Агентству госзакупок с просьбой разрешить упрощённую процедуру закупки (!).



Пограничная полиция отмечает, что помимо охраны границ, ведомство обязано обеспечить достойные условия временного размещения для иностранных граждан, обращающихся за международной защитой. Задержка в реализации проекта, по их словам, серьёзно повредит как функционалу ведомства, так и государственным интересам.



Кроме того, в заявлении подчёркивается, что в подобных ситуациях промедление с реагированием создаёт риски как для безопасности, так и для выполнения Грузией своих международных обязательств.



Напомним, что в настоящий момент в подвале на пограничном пункте Дариали (https://t.me/Tbilisi_life/41066), рассчитанном на 17–20 спальных мест, размещены 95 граждан Украины, среди них семь женщин.

Большинство из них находятся там уже почти два месяца, в антисанитарных условиях, не имея адекватного доступа к воде, пище, медицинской помощи.





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