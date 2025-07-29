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Израиль усиливает защиту туристов в Грузии


29.07.2025   15:17


Консул Израиля Хадас Коэн совершила рабочий визит в регионы Самегрело и земо Сванети — одни из самых любимых направлений для израильских туристов в Грузии.

В рамках визита консул встретилась с представителями местных служб — полиции, спасателей и медучреждений. Цель — улучшение взаимодействия на случай чрезвычайных ситуаций.

Посольство Израиля в Тбилиси ежегодно оказывает помощь десяткам и сотням тысяч израильских туристов, путешествующих по Грузии. Команда консульства поддерживает постоянную связь с местными властями по всей стране, чтобы в любой момент быть готовыми прийти на помощь соотечественникам.

Этот визит подчёркивает растущее внимание Израиля к обеспечению безопасности и комфортного пребывания своих граждан за рубежом — особенно в столь популярном направлении, как Грузия.


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