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Госминистр Тея Ахвледиани встретилась с руководителями аккредитованных в Грузии международных организаций
29.07.2025 16:17
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани провела встречу с руководителями аккредитованных в Грузии организаций ООН и представителями других международных организаций.
На встрече стороны обсудили стратегические приоритеты сотрудничества и видение дальнейшего взаимодействия. Представители международных организаций также рассмотрели реализованные и текущие проекты в регионе Абхазии, а также будущие инициативы.
Государственный министр акцентировала внимание на подходах и задачах политики примирения и вовлечённости, которая, с одной стороны, направлена на заботу о пострадавшем от конфликта населении и улучшение их социально-экономических условий, а с другой — на развитие диалога между искусственно разделёнными обществами, восстановление доверия и углубление сотрудничества на основе общих интересов.
Стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества и его дальнейшем углублении.
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