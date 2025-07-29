Госминистр Тея Ахвледиани встретилась с руководителями аккредитованных в Грузии международных организаций

29.07.2025 16:17





Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани провела встречу с руководителями аккредитованных в Грузии организаций ООН и представителями других международных организаций.



На встрече стороны обсудили стратегические приоритеты сотрудничества и видение дальнейшего взаимодействия. Представители международных организаций также рассмотрели реализованные и текущие проекты в регионе Абхазии, а также будущие инициативы.



Государственный министр акцентировала внимание на подходах и задачах политики примирения и вовлечённости, которая, с одной стороны, направлена на заботу о пострадавшем от конфликта населении и улучшение их социально-экономических условий, а с другой — на развитие диалога между искусственно разделёнными обществами, восстановление доверия и углубление сотрудничества на основе общих интересов.



Стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества и его дальнейшем углублении.







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