Вольский: Коррупция должна рассматриваться как измена родине

29.07.2025 17:40





Коррупция должна рассматриваться на таком уровне как измена родине – Какую бы фамилию не носил, какого бы происхождения ни был человек, тот уровень измены родине, который называется содействие масштабной коррупции и вовлеченность в неё, не останутся безнаказанными! – указанное заявление, отвечая на вопрос о заключении под стражу бывших высокопоставленных чиновников Минобороны Грузии, сделал первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



В указанном контексте Вольский также подчеркнул, что ни фамилия, ни должность не имеют никакого значения, если это противоречит интересам государства.



»Разумеется, задержания и аресты кого бы то ни было не являются самоцелью. Коррупция, от кого бы она не исходила, это вопрос, разрушающий страну. Коррупция должна рассматриваться на таком уровне как измена родине, и ответственность должен чувствовать любой человек, какую бы фамилию он не носил, какого бы происхождения он ни был, и членом какой политической команды ни состоял. Это ответственность в оппозиции переводится как противостояние между кланами. Это не противостояние между кланами, а противостояние интересам государства с тем, что называется коррупцией. Ничего другого здесь нет. Какую бы фамилию не носил, какого бы происхождения ни был человек, тот уровень измены родине, который называется содействие масштабной коррупции и вовлеченность в неё, не останутся безнаказанными! Посмотрите рейтинги – по борьбе с коррупцией Грузия опережает многих, в том числе и страны Евросоюза», - заявил Вольский.



На вопрос журналиста о том, что может ли речь об ответственности представителей окружения экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, что с этой точки зрения будет исследована ответственность самого экс-министра и бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Вольский заявил, что »никто не останется без внимания».



»Я – не следователь, но классика требует, чтобы была дана оценка всему. Естественно, никто останется без внимания, однако вопросы в отношении Ираклия Гарибашвили, выдвижение на первый план фамилий, конечно, служит определенным политическим целям. Это не какой-то коварный план – это обычная история, и критические СМИ должны говорить именно так, но за этим стоит определенное мнение и план по тому, чтобы создать недоверие к правительству.



Для нас ни одна фамилия, ни одна должность не имеют никакого значения, если это противоречит интересам государства.



Вообще, никогда и ничего нельзя исключать! Лично я исключаю, что Ираклий Гарибашвили может быть замешан в каком-то плохом деле, однако мое исключение вовсе не означает, что следствие в этом направлении должно быть приостановлено», - заявил Гия Вольский.





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