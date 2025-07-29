Министры почтили память погибших в трагедии под Гудаури

29.07.2025 18:03





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе вместе с министром по делам беженцев, здравоохранения и социальной защиты Михаилом Сарджвеладзе посетили место трагедии, произошедшей в 2022 году близ Гудаури.



Министры возложили венок к мемориалу и почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей.



В панихиде по душам погибших приняли участие заместители министра внутренних дел, руководители различных подразделений МВД, представители Минздрава, пожарные-спасатели, пилоты пограничной полиции и члены семей жертв трагедии.



Трагический инцидент произошёл 29 июля 2022 года недалеко от Гудаури — в результате крушения вертолёта погибли восемь человек, находившихся на борту: пилоты пограничной полиции МВД, спасатели службы по управлению чрезвычайными ситуациями и медики.





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