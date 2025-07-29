Саакашвили: СГБ намерена обвинить Хабеишвили в попытке вооружённого переворота

29.07.2025 18:08





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что Служба государственной безопасности намерена обвинить одного из лидеров Единого национального движения Левана Хабеишвили в попытке вооруженного переворота..



«Мне поступила точная информация: мафия Иванишвили Суси намерена устроить новую крупную провокацию — обвинить «Национальное движение», особенно Левана Хабеишвили, в попытке вооружённого переворота, арестовать значительную часть его руководства и предъявить им обвинение в организации переворота.



Для этого он будет использовать современные методы фальсификации. Я категорически заявляю, что я и мои товарищи категорически отвергаем любые насильственные действия.



Наша задача — создать максимально широкий фронт протеста и сменить власть путём наступательных, но мирных действий. Любой, кто проповедует обратное, — либо посланник Иванишвили, либо просто провокатор», - утверждает Саакашвили.





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