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Таможня Грузии опровергла слухи о сбоях на границе


29.07.2025   18:17


Служба доходов Министерства финансов Грузии выступила с заявлением в ответ на распространившуюся сегодня в СМИ дезинформацию о сбоях в таможенном контроле на границе.

Ведомство официально заявило, что перемещение товаров на таможенной территории страны, а также пересечение границы физическими лицами через все пункты пропуска осуществляется без задержек.

• Для обеспечения круглосуточной работы были усилены смены сотрудников таможни по всей стране.
• Ведомство находится в активной координации с таможенными органами Турции, Азербайджана и Армении с целью поддержания стабильного международного грузооборота.
• На всех КПП установлены современные рентгено-сканеры, что позволяет ускорить процедуру проверки и повысить безопасность.

Служба доходов призывает общественность воздержаться от распространения недостоверной и потенциально вредной информации, касающейся процедур контроля грузов на границе.


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