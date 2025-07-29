|
|
|
Таможня Грузии опровергла слухи о сбоях на границе
29.07.2025 18:17
Служба доходов Министерства финансов Грузии выступила с заявлением в ответ на распространившуюся сегодня в СМИ дезинформацию о сбоях в таможенном контроле на границе.
Ведомство официально заявило, что перемещение товаров на таможенной территории страны, а также пересечение границы физическими лицами через все пункты пропуска осуществляется без задержек.
• Для обеспечения круглосуточной работы были усилены смены сотрудников таможни по всей стране.
• Ведомство находится в активной координации с таможенными органами Турции, Азербайджана и Армении с целью поддержания стабильного международного грузооборота.
• На всех КПП установлены современные рентгено-сканеры, что позволяет ускорить процедуру проверки и повысить безопасность.
Служба доходов призывает общественность воздержаться от распространения недостоверной и потенциально вредной информации, касающейся процедур контроля грузов на границе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна