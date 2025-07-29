Таможня Грузии опровергла слухи о сбоях на границе

29.07.2025 18:17





Служба доходов Министерства финансов Грузии выступила с заявлением в ответ на распространившуюся сегодня в СМИ дезинформацию о сбоях в таможенном контроле на границе.



Ведомство официально заявило, что перемещение товаров на таможенной территории страны, а также пересечение границы физическими лицами через все пункты пропуска осуществляется без задержек.



• Для обеспечения круглосуточной работы были усилены смены сотрудников таможни по всей стране.

• Ведомство находится в активной координации с таможенными органами Турции, Азербайджана и Армении с целью поддержания стабильного международного грузооборота.

• На всех КПП установлены современные рентгено-сканеры, что позволяет ускорить процедуру проверки и повысить безопасность.



Служба доходов призывает общественность воздержаться от распространения недостоверной и потенциально вредной информации, касающейся процедур контроля грузов на границе.





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