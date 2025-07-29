Министр образования Грузии открыл новое учебное здание колледжа «Новая волна» в Кобулети

29.07.2025 19:22





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе вместе с министром образования и спорта Аджарской АР Маей Хаджишвили торжественно открыл новое учебное здание колледжа «Новая волна» в муниципалитете Кобулети.



В рамках визита министры осмотрели обновленные учебные помещения и ознакомились с текущим образовательным процессом.



Колледж «Новая волна» на протяжении многих лет предоставляет молодым людям возможность приобрести востребованные навыки и получить образование, ориентированное на практику. В настоящее время учебное заведение предлагает программы по 36 профессиям, что вносит значимый вклад в развитие и успех страны.





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