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Посол Грузии вручила верительные грамоты президенту Ирландии Майклу Хиггинсу


29.07.2025   19:37


Чрезвычайный и полномочный посол Грузии Софио Кацарава вручила верительные грамоты президенту Ирландии Майклу Хиггинсу в Президентском дворце.

После церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча президента и посла.

Беседа была посвящена дружественным отношениям между двумя странами и путям укрепления дальнейшего сотрудничества.

Майкл Хиггинс пожелал послу успехов в её дальнейшей деятельности.


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