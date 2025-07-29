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Посол Грузии вручила верительные грамоты президенту Ирландии Майклу Хиггинсу
29.07.2025 19:37
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии Софио Кацарава вручила верительные грамоты президенту Ирландии Майклу Хиггинсу в Президентском дворце.
После церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча президента и посла.
Беседа была посвящена дружественным отношениям между двумя странами и путям укрепления дальнейшего сотрудничества.
Майкл Хиггинс пожелал послу успехов в её дальнейшей деятельности.
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