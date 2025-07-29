Посол Грузии вручила верительные грамоты президенту Ирландии Майклу Хиггинсу

29.07.2025 19:37





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии Софио Кацарава вручила верительные грамоты президенту Ирландии Майклу Хиггинсу в Президентском дворце.



После церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча президента и посла.



Беседа была посвящена дружественным отношениям между двумя странами и путям укрепления дальнейшего сотрудничества.



Майкл Хиггинс пожелал послу успехов в её дальнейшей деятельности.







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