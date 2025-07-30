Член политсовета оппозиционной партии ЕНД задержан по обвинению в мошенничестве

30.07.2025 11:36





Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии арестовало члена политического совета партии «Единое национальное движение» Л. Ц. по обвинению в мошенничестве.



Как заявил сегодня на брифинге директор Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Эмзар Гагнидзе, Л. Ц. обещал, используя свои связи, обеспечить иностранному гражданину вид на жительство в Грузии сроком на один год, за что потребовал 5600 долларов США.



«В результате оперативно-розыскных и следственных действий, проведенных Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности Грузии, на основании решения суда задержан член политического совета политической партии «Единое национальное движение» Л. Ц. Дело возбуждено по факту мошенничества, а именно, получения мошенническим путем денежных средств от иностранного гражданина в обмен на получение вида на жительство в Грузии.



Проведенное на данном этапе расследование установило, что Л. Ц. пообещал одному из иностранных граждан, используя свои связи, получить вид на жительство в Грузии сроком на один год, а взамен потребовал от него 5600 долларов США. 21 мая 2025 года указанный иностранный гражданин по просьбе Л. Ц. перевел часть указанной суммы на свой счет. После этого Л. Ц. систематически связывался с ним и настаивал на выплате оставшейся суммы. В результате указанное лицо передало ему еще 2500 долларов США во время встреч с Л. Ц. в Тбилиси. 30 мая и 12 июня 2025 года. Таким образом, Л. Ц. с целью противоправного присвоения из запрашиваемых им 5600 долларов США путем обмана приобрел у иностранного гражданина 2650 долларов США.



Важным также является то, что в рамках расследования на основании определения суда были проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения вышеуказанного преступного деяния.



В связи с вышеуказанным преступным деянием (мошенничество) ведется расследование по статье 19180, части 2, подпункту «б» Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет», — заявил Эмзар Гагнидзе.





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