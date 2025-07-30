Хухашвили: Кахе Каладзе жизненно важно снова стать мэром, иначе его арестуют за коррупцию

30.07.2025 11:40





Политолог Гия Хухашвили утверждает, что «Грузинская мечта» проводит операцию, цель которой – изъятие имущества, нажитого коррупционным путём бывшими или действующими чиновниками.



«Бидзина Иванишвили лично столкнулся с проблемами. Его благосостояние серьёзно пострадало, и это ускорило процесс. Процесс ускорился из-за нарушения его благосостояния, и всё это необходимо было восполнить. Он начал стричь своих овец, и для этого у него была стерильная группа в лице группы Кобахидзе, менее заметной в коррупции, и с их помощью, с помощью избалованных щенков, этот процесс начался. Сам он не появляется, делая вид, что не причастен к этому.



Есть такое грузинское выражение: «Укравший у вора благословен». Никто не может обвинить Бидзину в коррупции, он сам ничего не крал, украли другие, а он у них отбирает, он своего рода Арсена Одзелашвили. Часть денег он потом отдаст на благотворительность, а потом нам скажут, что он отобрал у богатых и раздал бедным. 5–10% пойдут на социальные проекты.



Это чистой воды криминал. В этом процессе они договариваются с кем-то и приносят деньги. Бывают случаи, когда просят больше, чем могут дать. Вспомним «дело» Рижвадзе: запросили больше, чем могли, и практически довели человека до самоубийства. Переговоры с некоторыми людьми продолжаются и сегодня. Переговоры ведутся и с Каладзе, есть много признаков этого», — сказал Гия Хухашвили.



Как отметил Гия Хухашвили, мэру столицы Кахе Каладзе жизненно важно снова стать мэром, иначе его арестуют за коррупцию.



«Кахе Каладзе жизненно важно остаться мэром Тбилиси. Он хочет уйти, я в этом уверен, ему мэрство совершенно не нужно, он очень доволен тем, что у него есть, но он понимает, что единственное, что даст ему иммунитет, — это остаться мэром, во всех остальных случаях его ждёт очень тяжёлая судьба. Похоже, ему поставили какие-то условия. При этом он наблюдал, как ловили одного, другого, третьего, и одновременно звучали заявления, что, может быть, не назначат тебя, а назначат кого-то другого. Он думает, что если назначат кого-то другого кандидатом в мэры Тбилиси, меня арестуют, поэтому он сломался. Это чистая мафиозная, криминальная ситуация в системе водоснабжения, идут криминальные, аферы, принесите столько-то, принесите столько-то», — сказал Гия Хухашвили.





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