ЦИК Грузии выражает обеспокоенность заявлениями Европарламента

30.07.2025 11:45





Избирательная администрация Грузии выражает обеспокоенность в связи с высказываниями, содержащимися в недавних заявлениях, опубликованных от имени Европарламента, в которых выборы 26 октября названы «сфальсифицированными».



Об этом говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК).



Согласно заявлению, ЦИК уже неоднократно делала публичные заявления по поводу выборов 26 октября, подробно разъясняя обстоятельства, связанные с ними, в том числе попытки дискредитации парламентских выборов 2024 года на основании необоснованных обвинений. Были проведены встречи с заинтересованными сторонами, в том числе с представителями международного сообщества, а также направлено открытое письмо Парламентской ассамблее Совета Европы в ответ на распространяемую дезинформацию.



«Несмотря на все эти действия, продолжают звучать несправедливые обвинения, не основанные ни на каких доказательствах. Примером тому служит недавнее заявление, опубликованное от имени Европарламента.



Для избирательной администрации непонятно, как подобное беспрецедентно необъективное заявление может исходить от организации, которая, как предполагается, должна опираться в своих позициях на факты и веские аргументы. Заявления, основанные не на фактах, а на субъективных восприятиях, создают впечатление политически мотивированных и, в определённой степени, являются оскорбительными и унизительными для десятков тысяч сотрудников избирательной администрации, которые организовывали выборы 26 октября.



Хотим напомнить общественности и членам Европарламента, что из 53 210 членов 3 111 участковых избирательных комиссий, созданных для парламентских выборов 2024 года, 25 261 человек был назначен девятью уполномоченными партиями. Более того, из 17 членов каждой комиссии восемь были назначены так называемыми оппозиционными партиями. Из всех этих членов только девять выразили особое мнение в итоговых протоколах. На этом фоне совершенно неприемлемо ставить под сомнение добропорядочность и честность членов комиссий. Эти цифры и фактические обстоятельства отражают транспарентность и многопартийность избирательного процесса», — говорится в заявлении.



Также подчёркивается, что в условиях, когда в стране через несколько месяцев должны состояться муниципальные выборы, а фактически уже начался предвыборный период, подобные заявления со стороны Европарламента могут рассматриваться как попытка повлиять на избирательный процесс и снизить доверие к нему.



«После объявления результатов парламентских выборов 26 октября 2024 года, в ответ на заявления о так называемой фальсификации, избирательная администрация по собственной инициативе обратилась в прокуратуру Грузии с просьбой начать расследование для объективной оценки выдвинутых обвинений. Согласно промежуточному заявлению прокуратуры, никто не представил каких-либо конкретных доказательств в поддержку озвученных обвинений. Никакие доказательства также не были представлены в избирательную администрацию или в судебные инстанции в ходе рассмотрения избирательных споров. Поскольку заявленные нарушения на самом деле не имели места, естественно, не могут существовать и соответствующие доказательства.



Также непонятно, почему Европарламент не учитывает заключение ОБСЕ/БДИПЧ по выборам 26 октября и заявления представителей наблюдательной миссии, которые прямо указывали, что парламентские выборы 2024 года были проведены на высоком профессиональном уровне и отражали волю избирателей. Как мы уже не раз заявляли, в заключении ОБСЕ/БДИПЧ действительно содержатся определённые замечания и рекомендации по ряду вопросов, связанных с избирательным процессом — как это бывает в случае многих стран и является характерным для избирательной практики — однако в нём нет утверждений о фальсификации выборов, и оно не ставит под сомнение их легитимность.



Исходя из вышеизложенного, очередное заявление Европарламента избирательная администрация расценивает как нарушение правового принципа презумпции невиновности. А в условиях приближающихся муниципальных выборов и начавшегося предвыборного периода подобные заявления могут рассматриваться как попытка воздействия на избирательный процесс и подрыва доверия к нему.



В завершение мы вновь обращаемся с просьбой ко всем соответствующим лицам: перед публикацией заявлений и оценок по поводу выборов 26 октября в Европарламенте, пожалуйста, перепроверьте предоставленную вам информацию у первоисточника — в данном случае у избирательной администрации. Не подходите к процессу поверхностно и не повторяйте мнения политически заинтересованных сторон без соответствующих доказательств, чтобы не сложилось впечатление, что озвученные в заявлениях оценки — это не случайные ошибки или нехватка информации, а попытка усилить влияние на и без того поляризованную среду в Грузии.



Мы по-прежнему готовы к полному сотрудничеству, конструктивному диалогу и открытому общению в соответствии с международными стандартами и общими ценностями», — подчёркивается в заявлении.



Для справки: на странице Европарламента в Facebook было опубликовано заявление, в котором говорится, что «до проведения свободных и справедливых выборов Европарламент не признаёт нынешнее правительство Грузии, а путь к Евросоюзу фактически приостановлен».





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