Папуашвили выступит с речью о поддержке политики непризнания в Женеве

30.07.2025 13:15





Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили принимает участие в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит в Женеве. Он примет участие в панельной дискуссии и генеральных дебатах, где выступит с речью, а также намерен провести двусторонние встречи с европейскими коллегами.



«Мы поговорим о поддержке политики непризнания. Также, обсудим отношения между странами и международные вызовы, с которыми сталкиваются весь регион и Грузия. Конференция примечательна своим масштабом, в ней участвуют председатели более чем ста парламентов. Это важная возможность для двусторонних отношений, когда председатели парламентов собираются в одном пространстве и обмениваются мнениями», - отметил Шалва Папуашвили.



В рамках визита в Женеву он уже встретился с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. Как сообщает Общественный вещатель, стороны обсудили дружественные отношения между государствами, особое внимание было уделено парламентскому сотрудничеству и дальнейшему укреплению связей. Также был отмечен потенциал экономического сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Шалва Папуашвили поблагодарил словацкую сторону за поддержку территориальной целостности Грузии и европейского будущего. Он также отметил, что заявления Словакии в поддержку Грузии на уровне ЕС весьма ценны. Ричард Раси отметил, что Словакия решительно поддерживает европейские устремления Грузии.



В мероприятии, помимо Папуашвили участвует и председатель Комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе. По его словам, 30 июля грузинская делегация проведёт встречи с представителями Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. На встречах будут обсуждаться различные темы, в том числе проблемы безопасности в Черноморском регионе. Спикерам будет предоставлена информация о ситуации в неподконтрольных регионах, сообщает Самхарадзе.





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