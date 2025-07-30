Папуашвили: Мы выбрали для себя путь мира, реформ, демократического развития и инноваций

30.07.2025 14:00





Мы видели результаты недостатка прозрачности по иностранному финансированию в Грузии, целью которого было внедрение иностранных интересов в политические партии и неправительственные организации и подстрекательство к беспорядкам - Парадоксально, что такие традиционные ценности, как суверенитет, независимость и демократия, сегодня стали самой большой инновацией, - указанное заявление в Женеве в рамках панельной дискуссии на Международной конференции председателей парламентов (IPU) сделал руководитель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, грузинские власти остаются верны только мирному восстановлению территориальной целостности страны и сконцентрированы на примирении и вовлеченности обществ, пострадавших от войны.



Он также отметил, что постепенно мирные инициативы создают основание для доверия, что является первым важным компонентом мира.



»Грузия, находящаяся на стыке Европы и Азии, относится к региону, известному своей напряженностью и нестабильностью, и стоит перед постоянными вызовами по достижению мира. Несмотря на опыт войны и оккупации, мы выбрали для себя путь мира, реформ, демократического развития и инноваций.



Мы верим, что сильные демократические институты являются важным средством для защиты от нестабильности, и в это направлении мы предприняли много шагов для прогресса.



К сожалению, на сегодняшний день угрозы, стоящие на пути достижения мира, охватывают не только войны и конфликты, но и серьезные вызовы, исходящие из неуважения к суверенитету наций и вмешательству в их внутренние дела.



Мы видели результаты недостатка прозрачности по иностранному финансированию в Грузии, целью которого было внедрение иностранных интересов в политические партии и неправительственные организации и подстрекательство к беспорядкам, а также содействие насильственным демонстрациям по захвату власти, избранной демократическим путем.



Длительным является только демократический мир. Он должен основываться на прозрачности, подотчетности и справедливости. Мир основывается не только на отсутствии военных конфликтов, а на уважении к суверенитету наций, их национальным интересам, культуре и традициям.



Парадоксально, что такие традиционные ценности, как суверенитет, независимость и демократия, сегодня стали самой большой инновацией.



В очередной раз заявляю о своей готовности сотрудничать с каждым из вас по всем тем инициативам, целью которых является создание такого будущего, где мир, суверенитет и демократия являются общей и оцененной реальностью», - заявил Папуашвили.





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