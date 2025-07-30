Мэрия Тбилиси начинает программу по содействию микро- и малому бизнесу

30.07.2025 14:34





Тбилисская мэрия начинает программу по содействию микро- и малому бизнесу. Как отметил сегодня на заседании правительства Тбилисского муниципалитета мэр столицы Каха Каладзе, в рамках программы будут профинансированы предприниматели – юридические или физические лица, годовой оборот которых не превышает 500 000 лари.



«Мы начинаем новую программу по содействию микро- и малому бизнесу. Программа подразумевает создание новых возможностей для тех субъектов, которые ранее не имели достаточного финансового ресурса для развития собственного бизнеса. Финансирование предоставит им возможность получить необходимое техническое оборудование, улучшить процессы производства, увеличить количество занятых и поставлять потребителю более качественный и конкурентоспособный продукт.



В рамках программы будут профинансированы те действующие предприниматели – юридические или физические лица, чей годовой оборот не превышает 500 000 лари. Финансированию подлежат как приобретение оборудования, машинных установок и технологий, необходимых для изготовления продукции, так и прочие категории, необходимые для создания обработки продукции и добавочной стоимости», - заявил Каладзе.



По его словам, на начальном этапе максимальный размер запрошенного софинансирования определен в 20 000 лари, пропорционально соучастие заявителя будет определено следующим образом: до 5 000 лари включительно - 10% от запрашиваемой суммы; от 5 001 до 20 000 лари включительно - 15% от запрашиваемой суммы.





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