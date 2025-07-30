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Папуашвили встретился с председателем парламента Албании
30.07.2025 14:56
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем парламента Албании Элисой Спиропали.
Шалва Папуашвили поздравил Элису Спиропали с победой её партии на выборах.
Стороны обсудили отношения между Грузией и Албанией.
Была отмечена общая цель – членство двух стран в Евросоюзе, что создаёт прочную основу для плодотворного двустороннего сотрудничества, а также для активных обменов в Балканском регионе. В связи с этим была подчёркнута важность парламентской дипломатии.
Стороны выразили готовность к укреплению парламентского сотрудничества. Была достигнута договорённость о создании парламентских групп дружбы.
Спикеры парламентов обсудили планы двух стран на пути к членству в ЕС и в связи с этим подчеркнули важность обмена опытом.
Элиса Спиропали заявила, что Албания поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии.
Она пригласила Шалву Папуашвили посетить Албанию с официальным визитом.
Встреча состоялась в рамках Шестой всемирной конференции спикеров парламентов, которая в настоящее время проходит в Женеве.
В мероприятии, помимо спикера парламента, принимает участие председатель Комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе.
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