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Папуашвили встретился с председателем парламента Албании


30.07.2025   14:56


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем парламента Албании Элисой Спиропали.

Шалва Папуашвили поздравил Элису Спиропали с победой её партии на выборах.

Стороны обсудили отношения между Грузией и Албанией.

Была отмечена общая цель – членство двух стран в Евросоюзе, что создаёт прочную основу для плодотворного двустороннего сотрудничества, а также для активных обменов в Балканском регионе. В связи с этим была подчёркнута важность парламентской дипломатии.

Стороны выразили готовность к укреплению парламентского сотрудничества. Была достигнута договорённость о создании парламентских групп дружбы.

Спикеры парламентов обсудили планы двух стран на пути к членству в ЕС и в связи с этим подчеркнули важность обмена опытом.

Элиса Спиропали заявила, что Албания поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии.

Она пригласила Шалву Папуашвили посетить Албанию с официальным визитом.

Встреча состоялась в рамках Шестой всемирной конференции спикеров парламентов, которая в настоящее время проходит в Женеве.

В мероприятии, помимо спикера парламента, принимает участие председатель Комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе.


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