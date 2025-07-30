Папуашвили встретился с председателем парламента Албании

30.07.2025 14:56





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем парламента Албании Элисой Спиропали.



Шалва Папуашвили поздравил Элису Спиропали с победой её партии на выборах.



Стороны обсудили отношения между Грузией и Албанией.



Была отмечена общая цель – членство двух стран в Евросоюзе, что создаёт прочную основу для плодотворного двустороннего сотрудничества, а также для активных обменов в Балканском регионе. В связи с этим была подчёркнута важность парламентской дипломатии.



Стороны выразили готовность к укреплению парламентского сотрудничества. Была достигнута договорённость о создании парламентских групп дружбы.



Спикеры парламентов обсудили планы двух стран на пути к членству в ЕС и в связи с этим подчеркнули важность обмена опытом.



Элиса Спиропали заявила, что Албания поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии.



Она пригласила Шалву Папуашвили посетить Албанию с официальным визитом.



Встреча состоялась в рамках Шестой всемирной конференции спикеров парламентов, которая в настоящее время проходит в Женеве.



В мероприятии, помимо спикера парламента, принимает участие председатель Комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе.





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