Элисашвили назвал ложью сообщения о выдвижении его кандидатов в мэры Тбилиси

30.07.2025 14:58





Один из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Алеко Элисашвили утверждает, что информация, распространённая в СМИ о том, что он будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 4 октября, является ложью.



«К сожалению, «Рустави-2» постепенно начинает лгать лучше, чем «Имеди» и «Post TV». Вчера вы распространили информацию о том, что наша партия и политическая группа «Гахария – За Грузию» выдвигают меня кандидатом в мэры 31 июля – эта информация была ложью.



Посмотрим, выдвинут меня или нет. Это легко проверить: подождите два дня, и вы узнаете, выдвинут ли они меня, не выдвинут, и кого вообще выдвинут. Подождите до 31 июля, и вы поймете, что очень сильно лгали.



Выборы в органы местного самоуправления – самые важные в стране, потому что это высший уровень власти. Проблемы, в которых больше всего нуждаются люди, должны решаться местными органами власти, как муниципальными советами, так и районными администрациями и мэрией. Наше правительство, предатели, озабочено только тем, чтобы обманывать нас до выборов и ничего не делать после них, при этом воруя деньги», — заявил Элисашвили.





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