Бачиашвили утверждает, что Иванишвили хотел вовлечь его в антизападную пропаганду

30.07.2025 16:54





«Претензии в мой адрес начались после того, как я не последовал за Иванишвили в антизападной риторике. Когда Заза Шатиришвили распространил первую антизападную пропаганду, Иванишвили хотел, чтобы и я тоже начал ее распространять. Я отказался»,- указанное заявление сегодня в Тбилисском апелляционном суде при даче показаний сделал бывший директор «Фонда соинвестирования», осужденный Георгий Бачиашвили.



По его словам, нет ни одного случая, когда между ним и Бидзиной Иванишвили было бы какое-то общее или долевое дело.



«В ноябре 2016 года я выплатил ссуду со своими процентами, и ни у кого не было никаких претензий. Претензии в мой адрес начались после того, как я не последовал за Иванишвили в антизападной риторике. Когда Заза Шатиришвили начал заниматься первой антизападной пропагандой, Иванишвили хотел, чтобы и я тоже начал ее распространять. Я отказался.



Потом он подумал: «О, можно делать деньги на биткойнах», и начал меня грабить.



Также в его окружении я был единственным человеком, который осуждал вторжение России в Украину.



Его место здесь, это время придет. У меня с Бидзиной Иванишвили были хорошие отношения, он многим помогал, поэтому я пришел к нему и сказал, что хочу взять в кредит деньги на майнинг криптовалюты, он отправил меня в банк. В банке усмотрели риски, так как ничего не знали об этом.



В телефонной беседе я сказал Бидзине Иванишвили, что риски есть, но я знаю это дело, риск был небольшим, поэтому я сказал ему и то, что в это деле я вложил свое имущество. Он мне сказал поговорить с Нато, и он сам с ней поговорит. Я пришел к Нато в тот же день.



Иванишвили в своих показаниях сказал, что Нато [председатель наблюдательного совета «Банка Карту» Нато Хаиндрава] заставила их [банк] передумать, и он [Иванишвили] сам выступил как инвестор. Это - ложь. Когда в ноябре появилась телефонная запись, Бидзина Иванишвили говорил, что он хочет войти в дело, а не я, затем, когда появилась запись он дал другие показания и заявил, что он сделал то, чего не сделал бы отец для своего сына. Типа, "я помог ему по-отцовски", то есть "отжал" бизнес.



Нет ни одного случая, когда между мной и Бидзиной Иванишвили было бы какое-то общее дело»",- заявил Бачиашвили.





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