Каладзе официально назван кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты»

30.07.2025 16:55





Кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» назван действующий мэр столицы Каха Каладзе. Указанную информацию правящая партия разместила в социальных сетях.



По существующей информации, официально Каха Каладзе будет выдвинут кандидатом в мэры завтра, 31 июля.



На пост мэра грузинской столицы Каха Каладзе баллотируется уже в третий раз.





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