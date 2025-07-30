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Каладзе официально назван кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты»


30.07.2025   16:55


Кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» назван действующий мэр столицы Каха Каладзе. Указанную информацию правящая партия разместила в социальных сетях.

По существующей информации, официально Каха Каладзе будет выдвинут кандидатом в мэры завтра, 31 июля.

На пост мэра грузинской столицы Каха Каладзе баллотируется уже в третий раз.


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