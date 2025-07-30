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Каладзе официально назван кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты»
30.07.2025 16:55
Кандидатом в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» назван действующий мэр столицы Каха Каладзе. Указанную информацию правящая партия разместила в социальных сетях.
По существующей информации, официально Каха Каладзе будет выдвинут кандидатом в мэры завтра, 31 июля.
На пост мэра грузинской столицы Каха Каладзе баллотируется уже в третий раз.
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