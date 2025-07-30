Лидер ЕНД заявила о попытках дискредитации и провокации против оппозиции

30.07.2025 20:51





«Очевидно, что Единое национальное движение, как самая правдивая и сильная политическая сила, ведущая борьбу против режима Иванишвили, была, есть и будет постоянной мишенью Службы государственной безопасности (СГБ). О попытках вмешательства СГБ в дела партии президент Саакашвили говорил ещё несколько месяцев назад.



Отвечаю с полной ответственностью: я, как председатель партии, не допущу инфильтрации СГБ в ЕНД, цель которой — дискредитация и маргинализация главного оппонента Иванишвили.



ЕНД нынешнего формата состоялось как политическая сила, которая, осмыслив своё прошлое, смотрит исключительно вперёд — к завтрашнему дню, к светлому европейскому пути. И в этом, безусловно, огромная заслуга принадлежит самому боевому, выдающемуся, правдивому и достойному ядру нашей партии — молодёжной организации ЕНД, которой я чрезвычайно горжусь.



Активизация СГБ напрямую связана с тем, что у ЕНД растущий рейтинг — особенно в последние месяцы, благодаря последовательным, принципиальным и бескомпромиссным действиям, которые мы ежедневно осуществляем как внутри страны, так и за её пределами.



Наша задача — создать максимально широкий протестный фронт и сменить власть с помощью наступательных, но мирных действий. Каждый, кто проповедует иное, либо посланник Иванишвили, либо просто провокатор. Сегодня путь к победе — это массовый, всенародный, мирный протест, где каждый актор, особенно политические и общественные лидеры, с высочайшей ответственностью относятся к каждому своему слову.



Революции не назначаются заранее и не объявляются преждевременно. Делать ставку на одну конкретную дату и неправильно формировать ожидания общества — это, по моему мнению, полная безответственность», — заявила председатель ЕНД Тина Бокучава на брифинге в офисе партии.



Напомним, что накануне, 29 июля, третий президент Грузии распространил заявление, в котором говорилось: «Я получил точную информацию: мафиозная СГБ Иванишвили готовит новую крупную провокацию — обвинение »Единого национального движения», в частности Левана Хабеишвили, в попытке вооружённого переворота, арест значительной части руководства и предъявление им обвинений в государственном перевороте».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





