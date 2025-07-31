«Лело»: Власть лжёт, когда упоминает Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в связи с Вашингтонским арбитражем

31.07.2025 10:53





Политическая партия «Лело» отреагировала на заявление Министерства юстиции Грузии по делу порта Анаклия.



Как заявляют в партии, распространённая властями информация о том, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе проиграли арбитражный спор по делу порта Анаклия в Вашингтонском арбитраже, является ложной. В заявлении партии подчёркивается, что спор в арбитраже был инициирован не Хазарадзе и Джапаридзе, а инвестором Бобом Мейером против государства.



«Власти лгут, упоминая Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в связи с этим арбитражем.



Это был иск инвестора Боба Мейера против государства. Однако, каким бы ни было решение арбитража, факт остаётся фактом — власти убили проект Анаклия по указке из России шесть лет назад, и с тех пор нет никакого прогресса, хотя в 2020 году страна уже должна была принять первый корабль.



Остальное вы найдёте в заявлении «Консорциума по развитию порта Анаклия» — сами инвесторы дадут пояснения», — говорится в заявлении партии «Лело», распространённом её пресс-службой.



Согласно информации Министерства юстиции Грузии, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе проиграли арбитраж по делу порта Анаклия и в Вашингтоне. Ведомство также заявляет, что в рамках этого дела голландский партнёр Хазарадзе и Джапаридзе — Боб Мейер — требовал выплату 64 миллионов долларов США, однако арбитраж отклонил все его требования и, наоборот, обязал его выплатить 6,5 миллионов долларов в пользу правительства Грузии.







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