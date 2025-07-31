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Выдача визуально новых удостоверений личности и паспортов отложена
31.07.2025 19:25
Выдача визуально новых удостоверений личности и паспортов отложена. Эту информацию подтвердлают в Министерстве юстиции.
Согласно предыдущим сообщениям, обновлённые удостоверения личности должны были выдаваться с 1 августа, но дата перенесена на осень.
В частности, как сообщили BusinessPressNews в Министерстве юстиции, новые паспорта будут выдаваться с 6 октября, а удостоверения личности — с 3 ноября.
Согласно изменениям, удостоверение личности обновлённого образца должно содержать: имя; фамилию; пол; гражданство; дату рождения; место рождения; личный номер; фотографию; образец личной подписи; наименование выдавшего органа; дату выдачи удостоверения; срок действия удостоверения; QR-код, с помощью которого можно проверить информацию о документе и/или лице, отпечаток пальца владельца.
Что касается биометрических паспортов граждан Грузии, они должны содержать: имя; фамилию; гражданство; дату рождения; личный номер; фотографию; пол; место рождения; образец личной подписи; дата выдачи; срок действия; наименование выдавшего органа; указание типа документа; код страны; номер документа и код доступа (CAN – Card Access Number).
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