Кобахидзе встретился с министром транспорта и инфраструктуры Турции

31.07.2025 19:59





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Абдулкадиром Ураглу, который находится в Тбилиси в рамках 6-го заседания грузино-турецкой межправительственной экономической комиссии.



По сообщению правительства Грузии, на встрече обсуждались существующее стратегическое партнерство между двумя странами и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.



«Была отмечена роль совместной экономической комиссии в дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических отношений.



В ходе беседы обсуждались инфраструктурные проекты регионального и стратегического значения, способствующие укреплению связей. На встрече также обсуждались текущие процессы в регионе и особая важность мира на Южном Кавказе.



Премьер-министр в очередной раз подтвердил готовность правительства Грузии содействовать диалогу и тем самым обеспечивать прочный мир и стабильность в регионе», — говорится в заявлении правительства Грузии.



Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе и руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.





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