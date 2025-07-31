|
|
|
Кобахидзе встретился с министром транспорта и инфраструктуры Турции
31.07.2025 19:59
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Абдулкадиром Ураглу, который находится в Тбилиси в рамках 6-го заседания грузино-турецкой межправительственной экономической комиссии.
По сообщению правительства Грузии, на встрече обсуждались существующее стратегическое партнерство между двумя странами и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.
«Была отмечена роль совместной экономической комиссии в дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических отношений.
В ходе беседы обсуждались инфраструктурные проекты регионального и стратегического значения, способствующие укреплению связей. На встрече также обсуждались текущие процессы в регионе и особая важность мира на Южном Кавказе.
Премьер-министр в очередной раз подтвердил готовность правительства Грузии содействовать диалогу и тем самым обеспечивать прочный мир и стабильность в регионе», — говорится в заявлении правительства Грузии.
Во встрече приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе и руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна