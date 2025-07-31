HRW обвиняет власти Грузии в репрессиях и ограничениях свобод с 2024 года

31.07.2025 20:23





Human Rights Watch (HRW) заявила о резком ухудшении ситуация с соблюдением прав человека в Грузии за три последних года. В докладе, представленном к 51-й сессии Универсального периодического обзора ООН, организация обвиняет власти страны в преследовании и запугивании активистов, ограничении свободы слова и собраний, а также в дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.



«Состояние прав человека в Грузии резко ухудшилось с момента последнего УПО в 2021 году», – говорится в отчете.



В докладе отмечается, что с весны 2024 года правящая партия Грузии приняла серию законов, несовместимых с международными обязательствами страны в области прав человека. Наибольшее сопротивление в обществе вызвал закон об «иностранных агентах», который вводит уголовную ответственность за сокрытие зарубежного финансирования и политическую деятельность в интересах иностранного государства.



В HRW утверждают, что власти также используют чрезмерную силу в отношении мирных демонстрантов, подвергают журналистов и правозащитников нападениям и уголовному преследованию, а независимые расследования таких фактов практически отсутствуют. В организации считают шагом назад расформирование в июне 2025 года Специальной следственной службы, созданной для расследования преступлений со стороны правоохранителей.



Правозащитники указывают на новые ограничения для СМИ, включая запрет на иностранное финансирование и расширение полномочий регулирующего органа, а также поправки к закону о клевете, которые, по мнению HRW, подрывают свободу слова и презумпцию невиновности журналистов.



Отдельную обеспокоенность вызывают новые законодательные нормы, направленные против ЛГБТ-сообщества. В 2024 году парламент принял поправки, «которые вводят дискриминационные ограничения на права на образование, здравоохранение, свободу выражения мнений и мирные собрания» для ЛГБТ, а также запрещают их позитивное упоминание в СМИ или литературе, однополые браки и усыновления такими парами. Также введен запрет на гендерно-афирмативную медпомощь.



HRW призывает грузинские власти отменить репрессивные законы, расследовать нападения на активистов и журналистов, обеспечить равные права для женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, а также освободить «всех несправедливо задержанных за осуществление своего права на свободу собраний».



Из-за таких рекомендаций в «Грузинской мечте» назвали доклад политически ангажированным. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский обвинил HRW в «проявлении лояльности к конкретным преступникам» и игнорировании насилия со стороны участников антиправительственных акций в стране.



«Human Rights Watch – авторитетная организация. Мы серьезно относимся к их докладам, но когда сталкиваешься с таким требованием, как требование Европарламента, – освободить человека, совершившего преступление, – конечно, это заставляет серьезно задуматься о том, что здесь мы имеем дело с политически мотивированным докладом», – заявил Вольский.





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