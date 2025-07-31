ЕСПЧ открыл процедуру против Грузии и Украины в связи с ситуацией на российско-грузинской границе

31.07.2025 20:27





ЕСПЧ открыл процедуру против Грузии и Украины по Правилу 39 в связи с ситуацией на российско-грузинской границе на КПП Дариали (Верхний Ларс), где в настоящий момент находятся около 100 граждан Украины.



Суд требует до 6 августа 2025 года предоставить подробную информацию от Грузии и Украины о текущем местоположении заявителей, рисках, условиях их содержания, доступе к помощи, возможности возвращения в Украину и действиях украинских властей по обеспечению их права на въезд.



Вчера мы публиковали заявление (https://t.me/Tbilisi_life/41140) украинской правозащитной организации о риске гибели человека на КПП.



21 июля граждане Украины, которые находятся уже 2 месяца в подвале уже начали наносить себе вред в качестве протеста, один из мужчин перерезал себе горло, также был устроен протест, так как пограничники не позволяют даже сходить купить воды в Duty Free.





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