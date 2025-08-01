Власти отчитались о ходе строительства грубоководного порта Анаклия

01.08.2025 10:13





Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта Анаклия идут в соответствии с графиком. Об этом сообщил директор компании «Анаклийский морской порт» Зураб Сичинава.



По его словам, завершается первый этап контракта, который включает мобилизацию, инженерные изыскания и детальное проектирование. Работы выполняет бельгийская компания Jan De Nul, ставшая победителем международного тендера. Установленный срок – 970 дней.



Строительство условно разделено на два этапа. В рамках первого уже получены все необходимые разрешения, завершена мобилизация, и на строительную площадку завезено до 80% скального материала для волнолома. Начато изготовление бетонных «X-блоков» для временной пристани, которую планируется завершить к октябрю 2025 года.



Как уточнил Сичинава, блоки производят на месте. На территории порта действует бетонный завод и оборудование для переработки. В неделю изготавливают до 240 «X-блоков», всего планируют произвести 14 тысяч. Сейчас делают блоки объемом 3 кубометра, позже начнут производство 7-кубовых. Это позволяет сократить сроки логистики и ускорить укладку конструкций.



Также завершено проектирование первых 650 метров волнолома, и до 10 августа будет представлен проект оставшейся части. На месте идут финальные батиметрические и топографические исследования. Вскоре там смонтируют GPS-система для мониторинга строительства, а также оборудование для измерения волн и мутности воды.



Второй этап – углубление морского дна – уже получил разрешение. На строительную площадку в сентябре-октябре поступит специализированная техника. Его планируют завершить к маю 2027 года. Тогда в эксплуатацию введут 1400-метровый волнолом и углубленный участок акватории.



Власти называют порт Анаклия «проектом века», но строительство «буксует» уже почти десять лет. От проекта отстранили грузино-американский консорциум, обвинив в невыполнении обязательств.



В мае 2024 года правительство Грузии объявило, что 49% акций порта Анаклиа приобретет консорциум китайской госкомпании China Communications Construction Company Limited (CCCC) и сингапурской China Harbour Investment. Инвестиционное соглашение до сих пор не заключили. Причины таких задержек неясны.



Тем не менее, в правительстве заверяют, что к 2029 году завершат первую фазу проекта, после чего порт сможет принимать 600 тыс. контейнеров в год. Власти рассчитывают привлечь на эту часть проекта 600 миллионов долларов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





