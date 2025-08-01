Вашадзе: пока мы не договоримся о порядке принятия решений, мы будем постоянно находиться в этом безумии

01.08.2025 13:33





«Пока мы не договоримся о порядке принятия решений, мы будем постоянно находиться в этом безумии», — заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, необходима единая система действий.



«Ажиотаж вокруг 4 октября показывает, что пока мы не договоримся о порядке принятия решений, мы будем находиться в этом хаосе. В нашем 8-пунктном плане как раз об этом и сказано — для сохранения единства необходимо договориться о механизме принятия решений. Одной общей цели недостаточно, нужна единая система действий — именно это и представляет собой наш 8-пунктный план победы.



Мы должны ответить на главный вопрос: как мы достигаем компромисса при наличии разных позиций? Подход «если ты не согласен со мной — значит, ты враг» — ошибочен. В восьми пунктах предложены два механизма принятия решений: паритетный совет с большинством голосов и на следующем этапе — инициированная Зурой платформа, где решения будут приниматься с непосредственным участием народа. Согласны вы или не согласны с этим подходом — пожалуйста, выразите свою позицию, я готов выслушать мнение каждого. Сила — в единстве, а не в разобщённости», — говорится в заявлении Георгия Вашадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





