Мамука Мдинарадзе: «Мирного свержения» не бывает

01.08.2025 16:07





Насколько они напуганы, и какая низость в том, что со словом «свержение" они упоминают слово "мирное". Либо они не знают значения слова, либо им не хватает интеллекта, либо мы имеем дело с какой-то глупой подстраховкой,- указанное заявление сделал лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь «Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.



По его словам, "мирного свержения" не бывает, а оппоненты пытаются застраховать призыв к захвату власти, что является уголовным преступлением, в контексте слова «мирный».



"Мирное убийство" – можно так говорить? "Мирного свержения" не бывает. Если кто-то произносит слово «свержение", он должен взять себя в руки и не добавлять к нему слово - «мирное", а если он хочет свергнуть, пусть, свергает, и ему будет дан надлежащий ответ. Если не может свергнуть, пусть, к этому не добавляет слово «мирный".



"Мирное истребление людей" – можно, так говорить? – Вот, такую чушь они несут. Будто страхуют, так как призыв к захвату власти является уголовным преступлением, а, если они создадут этот глупый контекст, они подстрахуются. Это не входит ни в какие рамки, ни в подстраховку, когда ты говоришь о мирном захвате власти, мирном убийстве, мирном истреблении людей, это слово не страхует контекст", - заявил Мдинарадзе.





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