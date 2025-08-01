Хабеишвили: Мирное свержение власти - это то, что произошло в Грузии в 2003 году

01.08.2025 16:15





«Мирное свержение — это то, что произошло в 2003 году в Грузии, и то, что произошло у наших соседей в Армении — это сделал Пашинян. Мы тоже можем это сделать и сделаем», — заявил председатель политсовета партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.



По его словам, у Лаши Цанава был достаточный доход, чтобы дважды пожертвовать партии по 50 тысяч лари.



«Оханашвили, Мдинарадзе, Кобахидзе и их подобные подхалимы и ублюдки думают, что все такие же. Лаша Цанава — мой друг, он защищал мою безопасность, и где была моя голова — там был его кулак. Во время нападений титушек, бросков камней, яиц — он всегда был рядом со мной, мой брат, мой соратник. Помните, перед его задержанием МВД на своём сайте написало, что для Левана Хабеишвили открылась дверь тюрьмы. И именно в тот вечер СГБ похитила Лашу Цанаву. Общественность должна понимать, что обвинение, которое ему предъявляют — это покушение на мошенничество, даже не само мошенничество. СГБ не занимается такими делами — это работа полиции. Однако его увезли именно в СГБ. Сегодня Лаша Цанава — мужчина, которого не смогли запугать, которому положили большую сумму денег и сказали: «у нас есть сфабрикованные кадры, выбирай — либо 9 лет, либо начни следить за Хабеишвили, записывай, сообщай, где он передвигается, установи камеру и следи за своим другом, чтобы потом мы — Поханашвили, Джека, Мдинарадзе — могли его арестовать, рассказать, какой он радикал, и обвинить в организации революции, а затем подключить к этому других оппозиционеров». Вы сильно ошиблись. Рядом со мной нет трусов и подлецов, как вы. Со мной — патриоты Грузии. Лаша Цанава с достоинством сам открыл дверь своей камеры. Разумеется, мы продолжим его борьбу. Я обращаюсь к Бидзине Иванишвили — раз ты такой крутой парень, поставил нового щенка, давай, посмотрим, кто кого», — заявил Хабеишвили.



Он добавил, что Лаша Цанава — семейный человек, честно работал и в охране, и водителем, и добровольно помогал ему. Он четыре года работал в парламенте Грузии и получал официальную зарплату.



«Если вы думаете, что, как Поханашвили и Кобахидзе, он уносил эти деньги домой — вы сильно ошибаетесь. Он работал в парламенте, чтобы быть рядом и защищать меня, когда на меня нападали титушки. За четыре года у него был такой доход, что он мог дважды пожертвовать по 50 тысяч. Наша партия — народная партия. Люди отрывают от себя кусок хлеба и жертвуют партии, чтобы изгнать пророссийскую власть», — сказал Хабеишвили.



Также он подчеркнул, что 4 октября — это дата победы грузинского народа.



«Мы — грузинский народ, и вы — со своими русалками. Если у тебя есть хоть капля мужества — подожди нас. Мы не просим многого — подождите до 4 октября. Обращаюсь к обществу: в этот день очень важно, чтобы никто не остался дома. Чем нас будет больше, тем легче и мирнее мы победим и отправим эту власть в отставку. 4 октября — это день победы грузинского народа. Вы боитесь этой даты — это уже видно по вашим дрожащим коленям. Вы не сможете сфабриковать ни одного обвинения, не сможете запугать меня тюрьмой. Более того — это вы, Поханашвили, Джека, Мдинарадзе, Светлана и Кобахидзе — попадёте в тюрьму, потому что ограбили грузинский народ.



Мирное свержение — это то, что произошло в 2003 году в Грузии и то, что произошло в Армении, когда это сделал Пашинян. Мы можем это сделать и сделаем. Мне доводилось слышать много унижений в свой адрес. Как можно меня — Левана — назвать, скажем, Гочей? Это оскорбление. Пусть предъявят документ и покажут обществу», — заявил Хабеишвили.





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