Кобахидзе: Грузия является лучшим примером успеха, в который представители СГБ внесли особый вклад

01.08.2025 16:21





«В современном мире, где мир и стабильность стали одними из самых серьёзных вызовов, Грузия является лучшим примером успеха, и в этом особая заслуга принадлежит каждому сотруднику Службы государственной безопасности», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии, посвящённом 10-летнему юбилею со дня основания Службы государственной безопасности.



Ираклий Кобахидзе, вместе с президентом Михаилом Кавелашвили и председателем парламента Шалвой Папуашвили, поздравил руководство и всех сотрудников СГБ с юбилеем, поблагодарив их за особый вклад в укрепление мира и стабильности в стране.



«В современном мире, где мир и стабильность стали одними из самых серьёзных вызовов, Грузия является примером успеха, и в этом — особая заслуга каждого из вас, сотрудников Службы государственной безопасности. Именно благодаря вашему профессионализму и неустанному труду государству удалось успешно предотвратить множество сценариев, запланированных как внутренними, так и внешними силами, целью которых была дестабилизация и насильственная смена власти. Благодаря вам страна преодолела серьёзнейшие кризисы, угрожавшие не только стабильности Грузии, но и всего региона.



На фоне сложной ситуации в Черноморском регионе наша страна по-прежнему сталкивается со множеством вызовов. Одним из главных источников угроз остаётся временная оккупация регионов Грузии. Благодаря вашим усилиям сохраняется стабильная обстановка вдоль линии оккупации. Особо важен ваш вклад как в освобождение незаконно задержанных лиц, так и в защиту прав наших сограждан, проживающих на оккупированных территориях.



Господин Анри, я хочу особо подчеркнуть усилия вас лично и вашего ведомства в борьбе с коррупцией. Коррупция — это серьёзная угроза государству. Она мешает эффективной работе госучреждений, подрывает доверие граждан к государственным институтам и тормозит развитие страны. Мы никогда с этим не смиримся. Наш приоритет — укрепление эффективных антикоррупционных механизмов, и ваша служба играет в этом ключевую роль. Хочу ещё раз подтвердить полную поддержку правительства в этом направлении», — отметил Ираклий Кобахидзе.



Сотрудников Службы государственной безопасности с 10-летием также поздравили президент и председатель парламента. Руководитель СГБ Анри Оханашвили подвёл итоги деятельности службы и рассказал о будущих планах, выразив благодарность правительству и парламенту за поддержку.



По случаю 10-летнего юбилея Службы государственной безопасности Анри Оханашвили наградил сотрудников ведомства государственными наградами различной степени. Медали первой степени и почётные медали СГБ были вручены 328 сотрудникам.





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