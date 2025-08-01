«Грузинская мечта» вновь упрекает посла Германии в предвзятости

01.08.2025 16:36





В правящей партии Грузии снова усомнились в беспристрастности посла Германии Питера Фишера. Поводом на этот раз стала информация проправительственного телеканала «Рустави-2»: дипломат якобы арендует жильё у семьи оппозиционного политика Мамуки Хазарадзе.



Речь идет о просторной квартире (не менее 300 кв. м) на улице Кавлашвили в Старом Тбилиси. По данным телеканала, недвижимость оформлена на супругу Хазарадзе. Однако договор аренды не зарегистрирован в публичном реестре, и на чем именно основаны утверждения «Рустави-2», не поясняется. Комментариев от посольства Германии пока нет. Супруга Хазарадзе журналистам не отвечает, а сам политик в настоящий момент отбывает 8-месячный тюремный срок за неявку на заседание парламентской комиссии, которая расследует предполагаемые преступления прежних властей.



В «Грузинской мечте» увидели в этой истории явный конфликт интересов.



«Посол Германии уже год арендует недвижимость у одной из так называемых оппозиционных партий (…), а потом у него есть претензия на то, что он беспристрастный. Это и не европейскость, и не демократия», — заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Ачил Гордуладзе.



Его коллега, глава комитета по европейской интеграции Леван Махашвили, пошел еще дальше, упомянув и риски политической коррупции, и злоупотребления дипломатическим нейтралитетом:



«Отношения такого типа в целом нежелательны. Всегда существует риск, что дипломатический нейтралитет перерастет в такую деятельность, которая у кого-то вызовет вопросы об участии дипломата в политическом процессе, а тем более, когда договора [об аренде] нет. Такая близость, конечно, порождает неясность и стирает грань между, с одной стороны, защитой закона, а с другой — политической коррупцией, между дипломатическим нейтралитетом и вмешательством во внутренние дела».



Питер Фишер регулярно критикует антиевропейский курс «Грузинской мечты» и предупреждает о возможных последствиях для страны. Его заявления вызывают раздражение у правящей партии. В начале лета сторонник «Мечты» публично обругал Фишера на улице в Батуми, где тот находился вместе с супругой. А на проправительственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, утверждающие, что немецкий дипломат якобы координирует действия оппозиции.



Источник: Новости - Грузия

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